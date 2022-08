Corriere dello Sport – Calciomercato Lazio | Kamenovic può partire Terzino | c’è il last minute

Leggi su justcalcio

(Di domenica 28 agosto 2022) 2022-08-28 16:30:17 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: ROMA – Sa di ultimo giro di roulette questo rush finale di mercato, sperando che gli incastri di mercato internazionale non costringano nessun club a farsi vivo per Milinkovic. Lotito e Sarri hanno parlato dopo l’Inter e il tecnico non s’è arreso, ha continuato a chiedere unsinistro. Meglio se Reguilon, ormai destinato all’Atletico Madrid, salvo soprese. Le ultime speranze di acquisto sono legate alle parole pronunciate dal diesse Tare venerdì: «Finché il mercato è aperto tutto può accadere, ma non so dire se arriverà o meno qualcuno perché ci sono tante cose da risolvere». Se è stata solo una frase fatta o no si capirà entro l’1 settembre, data del gong. Reguilon, fattibile per le condizioni, era quasi sfumato due giorni fa, ieri l’Atletico non l’ha ...