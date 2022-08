Coronavirus in Italia, scendono ancora i nuovi casi: 17.647. 41 le vittime (Di domenica 28 agosto 2022) Sono 17.647 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore , contro i 21.805 di ieri ma soprattutto i 19.470 di domenica scorsa. I tamponi processati 117.767 sono contro i 158.286 di ieri, con un ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 28 agosto 2022) Sono 17.647 iCovid innelle ultime 24 ore , contro i 21.805 di ieri ma soprattutto i 19.470 di domenica scorsa. I tamponi processati 117.767 sono contro i 158.286 di ieri, con un ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 17.647 nuovi casi e 41 morti nelle ultime 24 ore - sole24ore : Coronavirus ultime. Oggi in Italia 17.647 casi e 41 decessi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 17.647 nuovi casi e 41 morti nelle ultime 24 ore - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 17.647 nuovi casi e 41 morti nelle ultime 24 ore - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - In Italia 17.647 nuovi casi e 41 morti nelle ultime 24 ore -