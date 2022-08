Coronavirus, 41 morti e 17.674 casi nell’ultimo giorno. Tasso di positività al 15% (Di domenica 28 agosto 2022) Il bollettino del 28 agosto 2022 I decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore sono 41 (ieri 80). ). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 175.347. Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta inoltre +17.647 contagiati. Gli attualmente positivi nel Paese sono 679.894. La situazione negli ospedali In 229 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali d’Italia; di questi, 11 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 5.628 sono invece ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica. In 674.037 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 20.951.268. Tamponi e Tasso di positività I dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 117.767 nuovi tamponi, per ... Leggi su open.online (Di domenica 28 agosto 2022) Il bollettino del 28 agosto 2022 I decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore sono 41 (ieri 80). ). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 175.347. Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta inoltre +17.647 contagiati. Gli attualmente positivi nel Paese sono 679.894. La situazione negli ospedali In 229 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali d’Italia; di questi, 11 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 5.628 sono invece ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica. In 674.037 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 20.951.268. Tamponi ediI dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 117.767 nuovi tamponi, per ...

