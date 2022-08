Coppe europee e Champions League | ecco come sarà l’autunno caldo delle italiane

(Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago – Riparte la. Dalla Conference…alla Conference. Il calcio italiano ha inaugurato la campagna europea 2022/23 nella stessa maniera con cui aveva concluso quella precedente: regolando una squadra olandese nella terza competizione continentale per importanza. Dalla rete giallorossa (tutta “azzurra”, Cristante per Mancini che pesca Zaniolo) decisiva per battere il Feyenoord al gol-lampo del viola Nico Gonzalez: anche il Twente, società di Enschede, cittadina posta al confine con la Germania, si è dovuto inchinare davanti a una rappresentante del Belpaese. Coincidenze? Sicuramente. Anche se questa immaginaria linea di continuità che congiunge l’inizio della stagione con la fine della passata fa comunque scaramanticamente ben sperare. Fiorentina chequindi la settima italiana impegnata nei turni ...

TeoVisma : Da qui a fine anno: ? Campionati e coppe europee (fino a fine novembre) ? #Qatar2022 WC ?? #EuroBasket (1-18/9) ??… - Inter_1908___ : RT @Gazzetta_it: Coppe europee, ecco i calendari: il 6 settembre Psg-Juve e Salisburgo-Milan. Poi Napoli-Liverpool e Inter-Bayern #UCL http… - FlcFederico : @M2000Philip @panoz4ever Si esatto, inoltre è un discorso generale sull’utilizzo e ruolo che si vuole dare al var e… - LALAZIOMIA : Serie A 2021, chi si è qualificato per le coppe europee - Fanpage - manuciao1984 : Guardiola purtroppo ha fatto i danni veri.. tutti che credono le loro squadre Barcellona o Liverpool..poi si accor… -

Si apre un periodo nel quale le squadre che parteciperanno alledovranno scendere in campo ogni tre giorni, fino all'inizio del mondiale invernale in Qatar. Una decisione, quella di ...Per il Napoli può considerarsi il vero primo esame contro una delle prime sette squadre dello scorso campionato e che viaggia sulle ali dell'entusiasmo per il ritorno nelledopo sei ...Cristiano Ronaldo al Napoli Una straordinaria operazione tecnica, ma anche finanziaria. Se CR7 guarda a Napoli è perchè Napoli ha numeri, qualità e peculiarità che garantiscono ad uno dei migliori gi ...Le imprese di Atalanta, Torino e Vicenza in Europa che sono arrivate ad un passo dalla gloria dopo tornei indimenticabili ...