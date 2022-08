Consumo di carne e industria alimentare: i sei corti premiati al Food Film Fest 2022 (Di domenica 28 agosto 2022) Bergamo. Oltre settecento Film presentati provenienti da ottanta paesi nel mondo, quarantadue cortometraggi finalisti e sei vincitori. C’è voluto un anno intero di lavoro per dare vita al Food Film Fest 2022, rassegna ideata nel 2014 dall’associazione culturale Art Maiora e dalla Camera di Commercio di Bergamo, giunta alla nona edizione. “Dal giorno successivo al termine del Festival iniziamo a progettare l’edizione successiva – spiega Luca Cavadini, direttore artistico di Food Film Fest – Si chiude un capitolo e se ne apre un altro: nuovi Film, dibattiti, laboratori e degustazioni”. Il 2023 sarà un momento importante per il Festival. “Bergamo e Brescia saranno capitale italiana della cultura e ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 agosto 2022) Bergamo. Oltre settecentopresentati provenienti da ottanta paesi nel mondo, quarantadue cortometraggi finalisti e sei vincitori. C’è voluto un anno intero di lavoro per dare vita al, rassegna ideata nel 2014 dall’associazione culturale Art Maiora e dalla Camera di Commercio di Bergamo, giunta alla nona edizione. “Dal giorno successivo al termine delival iniziamo a progettare l’edizione successiva – spiega Luca Cavadini, direttore artistico di– Si chiude un capitolo e se ne apre un altro: nuovi, dibattiti, laboratori e degustazioni”. Il 2023 sarà un momento importante per ilival. “Bergamo e Brescia saranno capitale italiana della cultura e ...

ugo_michelli : @MichelinoSaitta @GiorgiaMeloni Hai sentito qualche parola, sul consumo di carne di vitello o di maiale? La Gioggia… - lanzi53 : @magnomiche Siamo il Paese in cui le stesse persone che gettano bottigliette di plastica nelle scarpate lungo la st… - AnninsC : @marivigo @m1851p @ConteZero76 @PoliticaPerJedi E comunque spoiler: se per ridurre il consumo di carne rossa si aum… - marivigo : @AnninsC @m1851p @ConteZero76 @PoliticaPerJedi E come pensa di ricollocare tutti i lavoratori del settore, sul diva… - Andreacacchi : @EleonoraEvi @europaverde_it @SI_sinistra Eliminiamo il consumo della carne, vietiamo i motori a combustione, cance… -