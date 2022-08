Con o senza Draghi chi governerà in Italia avrà le mani legate. Ma Meloni fa tremare la finanza (Di domenica 28 agosto 2022) Alla fine di luglio, subito dopo l’annuncio dell’aumento di tassi d’interesse da parte della Banca centrale europea, Christine Lagarde, che la guida, ha annunciato un meccanismo per gestire l’eccessiva volatilità degli spread. L’obiettivo: l’adeguamento più rapido e tranquillo delle economie alle variazioni dei tassi. In cambio di questa protezione tutti i membri della Bce hanno approvato all’unanimità lo strumento di protezione della trasmissione (Tpi). Ed ecco cosa garantisce: tutti i governi dei paesi membri della Bce potranno beneficiare del meccanismo di sostegno; qualora la volatilità dello spread sia ingiustificata e le condizioni di mercato siano fuori controllo, l’intervento della Bce sarà di entità illimitata qualsiasi sia il livello dello spread. Subito dopo l’annuncio iniziale del Tpi, lo spread del Btp si è ridotto ma quando Lagarde ha chiarito che l’intervento era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Alla fine di luglio, subito dopo l’annuncio dell’aumento di tassi d’interesse da parte della Banca centrale europea, Christine Lagarde, che la guida, ha annunciato un meccanismo per gestire l’eccessiva volatilità degli spread. L’obiettivo: l’adeguamento più rapido e tranquillo delle economie alle variazioni dei tassi. In cambio di questa protezione tutti i membri della Bce hanno approvato all’unanimità lo strumento di protezione della trasmissione (Tpi). Ed ecco cosa garantisce: tutti i governi dei paesi membri della Bce potranno beneficiare del meccanismo di sostegno; qualora la volatilità dello spread sia ingiustificata e le condizioni di mercato siano fuori controllo, l’intervento della Bce sarà di entità illimitata qualsiasi sia il livello dello spread. Subito dopo l’annuncio iniziale del Tpi, lo spread del Btp si è ridotto ma quando Lagarde ha chiarito che l’intervento era ...

