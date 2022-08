«Con la passione made in Bergamo per il lavoro sono andato lontano»

(Di domenica 28 agosto 2022) Roberto Cavallini. Da Miami dirige una società di servizi per l’industria del packaging con sedi in Venezuela e Usa. «Ma tengo importanti collaborazioni con la mia città».

marattin : Un laziale e un romanista che litigano (“ti ammazzo”, “te devi inginocchia’”, “lo dico a tutti quello che mi hai ch… - giannipittella : la squadra dei candidati del #terzopolo in Basilicata: @MarioPolese @z1anto antonellodibase @LucaBraia… - amendolaenzo : Sono a #Potenza, a un mese esatto dal #25settembre. Basilicata significa Europa, due storie che si tengono insieme,… - davidebertonc : RT @giuslit: “I tedeschi sono tutti belli, alti, biondi, con gli occhi azzurri e con una smodata passione per il contante”. Evidenze empiri… - parkinson_scott : @VeroBoquete Gioca con passione e abilità ?? -

newsbiella.it

...ha cresciuto me e le mie sorelle portandoci a vedere i film e ci ha trasmesso una grande, ... "io spero davvero - prosegue - che le persone torninofiducia. Mi permetto di dire che c'è ...... inclusione,a tutte le età. La vittoria della tedesca 86enne Helga Reich negli 800 (16'07 26),12 55 di vantaggio sull'80enne Laura Losito e oltre un minuto e 23 sulla 75enne ... Concerti con Passione si estende, altre nuove date a Sordevolo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Uomo dai mille interessi, Locati aveva 83 anni: è stato alla guida delle omonime Officine note per le sue porte basculanti. I funerali, lunedì in Duomo a Monza ...