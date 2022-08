“Come sempre, sono dei maleducati!”, Spalletti accusa i tifosi della Fiorentina! (Di domenica 28 agosto 2022) Il Napoli non va oltre il pareggio contro la Fiorentina. Al Franchi termina 0-0, ma gli azzurri hanno sprecato diverse occasioni per portare a casa i tre punti. Luciano Spalletti Fiorentina-Napoli Nel post partita, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dove ha analizzato il match appena concluso a Firenze. Di seguito le sue parole: È successo qualcosa con i tifosi della Fiorentina? “Parliamo della partita, avete voglia di parlare della partita. Si sa che offendono dall’inizio alla fine. Volete sapere cosa dicono? Con dei bambini vicino, sono di una maleducazione incredibile. Continuano a ripetere “la tua mamma”, ma la mia mamma ha 90 anni. Dietro la panchina sono dei maleducati professionisti”. “Palle ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 28 agosto 2022) Il Napoli non va oltre il pareggio contro la Fiorentina. Al Franchi termina 0-0, ma gli azzurri hanno sprecato diverse occasioni per portare a casa i tre punti. LucianoFiorentina-Napoli Nel post partita, Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dove ha analizzato il match appena concluso a Firenze. Di seguito le sue parole: È successo qualcosa con iFiorentina? “Parliamopartita, avete voglia di parlarepartita. Si sa che offendono dall’inizio alla fine. Volete sapere cosa dicono? Con dei bambini vicino,di una maleducazione incredibile. Continuano a ripetere “la tua mamma”, ma la mia mamma ha 90 anni. Dietro la panchinadei maleducati professionisti”. “Palle ...

