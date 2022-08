“Colpa del vaccino”. Che succede sul vaiolo delle scimmie, Montagnier da applausi (Di domenica 28 agosto 2022) “Il vaccino favorisce altre infezioni”. Così parlava il professore e premio Nobel per la Medicina Luc Montagnier in merito alle somministrazioni del prodotto anti-Covid e ora alcuni dati pubblicati dal New England Journal of Medicine e The Lancet portano ad una conferma di tali parole andando ad esaminare i dati sul vaiolo delle scimmie. Sul sito di Gianluigi Paragone si legge quanto segue: “Benché Matteo Bassetti ad altri esponenti della medicina dicano che la strada da percorrere sia quella della vaccinazione contro il Monkeypox, in altre parti della comunità scientifica, quelle che fino ad oggi si sono dimostrate essere più coerenti e più pragmatiche, sta prendendo campo l'idea che l'acutizzarsi del Monkeypox sia una diretta conseguenza dell'indebolimento del sistema immunitario causato proprio ... Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022) “Ilfavorisce altre infezioni”. Così parlava il professore e premio Nobel per la Medicina Lucin merito alle somministrazioni del prodotto anti-Covid e ora alcuni dati pubblicati dal New England Journal of Medicine e The Lancet portano ad una conferma di tali parole andando ad esaminare i dati sul. Sul sito di Gianluigi Paragone si legge quanto segue: “Benché Matteo Bassetti ad altri esponenti della medicina dicano che la strada da percorrere sia quella della vaccinazione contro il Monkeypox, in altre parti della comunità scientifica, quelle che fino ad oggi si sono dimostrate essere più coerenti e più pragmatiche, sta prendendo campo l'idea che l'acutizzarsi del Monkeypox sia una diretta conseguenza dell'indebolimento del sistema immunitario causato proprio ...

