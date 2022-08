Città Spettacolo | serata ‘young’ con il trio trap e Giada Lepore

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuarta colazione itinerante per la carovana diche questa mattina, nella persona del suo direttore artistico Renato Giordano, ha presentato ai giornalisti presso l’Honey Bar la quartadella kermesse. All’incontro, moderato dalla giornalista Maria Ricca, hanno partecipato l’assessore al comune di Benevento, Attilio Cappa, la giovane cantantee Anna Ambrosino che ha parlato di cortometraggi, in vista dello start dei ‘corti’ da questa sera a piazza Roma. Dopo un paio di precisazioni da parte del direttore Giordano, “dispiace per i teloni verdi che hanno ostruito la visuale al concerto di Nino D’Angelo, ma è stato il tavolo tecnico a decidere” e poi la conferma dell’open day del teatro Comunale il giorno 16 settembre “per una giornata dalla ...