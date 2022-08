Cinzia e Laura, dal tunnel degli psicofarmaci al matrimonio: "L'amore è la più grande medicina che esista" (Di domenica 28 agosto 2022) "L'amore è la più grande medicina che esista". Si sposeranno il 10 settembre a Roma Cinzia Galli e Laura Pesce. Cinzia è una ricercatrice del Cnr in pensione, ha lavorato con Rita Levi Montalcini. Laura ha studiato in Inghilterra, parla quattro lingue. Si sono conosciute quando entrambe erano in cura tra cliniche e centri per la salute mentale e cliniche, Cinzia per depressione e Laura per la mancata accettazione da parte dei genitori della sua omosessualità. Si sono aiutate a uscire dal tunnel degli psicofarmaci e di diagnosi che - dicono - non hanno alcun fondamento. Sono andate a vivere insieme e sono finalmente felici. Leggi su lastampa (Di domenica 28 agosto 2022) "L'è la piùche". Si sposeranno il 10 settembre a RomaGalli ePesce.è una ricercatrice del Cnr in pensione, ha lavorato con Rita Levi Montalcini.ha studiato in Inghilterra, parla quattro lingue. Si sono conosciute quando entrambe erano in cura tra cliniche e centri per la salute mentale e cliniche,per depressione eper la mancata accettazione da parte dei genitori della sua omosessualità. Si sono aiutate a uscire dale di diagnosi che - dicono - non hanno alcun fondamento. Sono andate a vivere insieme e sono finalmente felici.

Il_Collo : @LaStampa Meno male che ci sono Cinzia e Laura a dircelo - flaviaamabile : Ecco Cinzia e Laura, le avevano inserite fra le devianze Hanno impiegato anni ma si sono liberate da psicofarmaci… - wimganz : RT @flaviaamabile: Cinzia e Laura si sono conosciute in un centro di salute mentale Cinzia ricercatrice del Cnr, Laura studi in Uk, tra g… - Bianca34874951 : RT @LaStampa: Cinzia e Laura, dal tunnel degli psicofarmaci al matrimonio: 'L'amore è la più grande medicina che esista' - GeCortese : RT @flaviaamabile: Cinzia e Laura si sono conosciute in un centro di salute mentale Cinzia ricercatrice del Cnr, Laura studi in Uk, tra g… -