Cinema, Mostra di Venezia: ecco i film italiani in concorso. 5 le registe selezionate, una più dell’anno scorso (Di domenica 28 agosto 2022) Cinque gli italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia (31 agosto – 10 settembre). Sesta volta per Gianni Amelio, il veterano dell’annata, che debuttò al Lido trentanove anni fa con Colpire al cuore e ha vinto il Leone d’Oro nel 1998 con Così ridevano. Terzo giro per Emanuele Crialese (non rilasciava un film da Terraferma, che undici anni fa gli valse il secondo dei suoi Leoni d’Argento), mentre sono al secondo giro gli altri registi della compagine nazionale: Luca Guadagnino, Susanna Nicchiarelli e Andrea Pallaoro. Cinque i titoli battenti bandiera francese: Saint Omer di Alice Diop, Athena di Romain Gavras, Les miens di Roschdy Zem, Les enfants des autres di Rebecca Zlotowski e Un couple dello statunitense Frederick Wiseman, già Leone d’Oro alla carriera nel 2014 e che ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022) Cinque gliinalladeldi(31 agosto – 10 settembre). Sesta volta per Gianni Amelio, il veterano dell’annata, che debuttò al Lido trentanove anni fa con Colpire al cuore e ha vinto il Leone d’Oro nel 1998 con Così ridevano. Terzo giro per Emanuele Crialese (non rilasciava unda Terraferma, che undici anni fa gli valse il secondo dei suoi Leoni d’Argento), mentre sono al secondo giro gli altri registi della compagine nazionale: Luca Guadagnino, Susanna Nicchiarelli e Andrea Pallaoro. Cinque i titoli battenti bandiera francese: Saint Omer di Alice Diop, Athena di Romain Gavras, Les miens di Roschdy Zem, Les enfants des autres di Rebecca Zlotowski e Un couple dello statunitense Frederick Wiseman, già Leone d’Oro alla carriera nel 2014 e che ...

