Ciclismo | Vuelta | Meintjes vince la nona tappa | Evenepoel sempre in maglia rossa

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Vuelta, nona tappa a Meintjes, ma Evenepoel sempre più leader - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo: Vuelta, nona tappa a Meintjes, ma Evenepoel sempre più leader - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Vuelta, nona tappa a Meintjes, ma Evenepoel sempre più leader - napolimagazine : Ciclismo: Vuelta, nona tappa a Meintjes, ma Evenepoel sempre più leader - apetrazzuolo : Ciclismo: Vuelta, nona tappa a Meintjes, ma Evenepoel sempre più leader -

Oggi, domenica 28 agosto, è andata in scena la nona tappa dellaa España 2022 disu strada: la frazione Villaviciosa - Les Praeres Nava, di 171.4 km, ha confermato la Maglia Rossa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a ...Domani secondo riposo, si torna a correre martedì con una crono di 30.9 km. LES PRAERES (SPAGNA) - Louis Meintjes ha vinto la nona tappa della2022 con partenza a Villaviciosa e arrivo a Les Praeres per un totale di 171.4 km. Il sudafricano del team Intermarché - Wanty - Gobert Materiaux si è imposto in solitaria nell'ultima durissima ...Tanta Italia nella domenica asturiana, alla Vuelta, ma il successo va a prenderselo il sudafricano Louis Meintjes. Samuele Battistella, Edoardo Zambanini e Filippo Conca chiudono rispettivamente 2°, ...Roma, 28 ago. – (Adnkronos) – Louis Meintjes vince la nona tappa della Vuelta di Spagna, con partenza da Villaviciosa e arrivo a Les Praeres dopo 171 km. Il 30enne sudafricano della Intermarché-Wanty- ...