Ciclismo | Giro di Germania 2022 | Bilbao vince ultima tappa | Yates la corsa

Pello Bilbao vince l'ultima tappa del Giro di Germania 2022, riuscendo a imporsi nella volata finale nel percorso da 186.6 km da Schiltach a Stoccarda. Il ciclista spagnola della Bahrain Victorious, il portoghese Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) e il padrone di casa Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux). A vincere la corsa è invece Adam Yates della Ineos Grenadiers.

