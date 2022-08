“Ciao Silvia | ci mancherai tanto” Lutto nella tv italiana | stroncata da un male incurabile

(Di domenica 28 agosto 2022) Giornalismo in, è mortaFamularo. La giornalista è venuta a mancaregiornata di sabato 27 agosto sconfitta dalcontro cui aveva lottato negli ultimi due anni. Aveva 66 anni e si occupava di cronaca sportiva. Volto televisivo molto noto dello sport salentinosi era occupata anche di divulgazione delle bellezze del territorio. Nel corso della sua lunga carrieraFamularo ha condotto numerosi programmi sportivi sulle emittenti locali. Aveva pure partecipato a trasmissioni su reti nazionali come “Quelli che il calcio”. Originaria di Lecce si era ammalata due anni fa e purtroppo ha avuto la peggio contro la malattia. Negli ultimi tempi si era trasferita a Santa Maria di Leuca.Famularo è morta nell’ospedale di ...

OfficialUSLecce : ??Ciao Silvia … Siamo certi che da lassù continuerai a tifare e ad amare il Lecce come hai sempre fatto, da appassi… - Toyssex1970 : @Silvia95968548 Ciao Silvia, buona Domenica ???? - PigiCap : @Vitality1978 Ciao Silvia, buona domenica ??????? - lonewolf5957 : @scarabocchio74 Ciao Silvia, buona domenica! Mi raccomando, vai a votare e vota a sinistra; di questi tempi è l'unica scelta possibile ?????? - Alessan49382333 : RT @Leccezionaleit: Ciao, Silvia. Si è spenta stamattina a 66 anni Silvia Famularo, giornalista e scrittrice con la passione per i colori g… -

Anche l 'Unione Sportiva Lecce sui propri canali ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa della giornalista: '…Siamo certi che da lassù continuerai a tifare e ad amare il ...Anche l'Unione Sportiva Lecce sui propri canali ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa della giornalista: '…Siamo certi che da lassù continuerai a tifare e ad amare il ...È venuta a mancare all'età di 66 anni la giornalista Silvia Famularo, per anni si è occupata di cronaca sportiva ed è stata anche conduttrice televisiva.È scomparsa in queste ore, dopo una lunga malattia, la giornalista leccese, da sempre impegnata nella cronaca sportiva: per anni è stata conduttrice nelle tv locali con alcune partecipazioni in note t ...