Chiara Rabbi risponde al gossip su Nicolò Zaniolo (Di domenica 28 agosto 2022) Chiara Rabbi e il rumor su Nicolò Zaniolo Dopo l’annuncio della crisi tra Chiara Rabbi e Davide Donadei, sembra che l’influencer si stia avvicinando a un calciatore della Roma. O almeno così starebbero pensando i fan. Il tutto è partito da alcuni like che lei e Nicolò Zaniolo si sono scambiati su Instagram. Saranno solo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 28 agosto 2022)e il rumor suDopo l’annuncio della crisi trae Davide Donadei, sembra che l’influencer si stia avvicinando a un calciatore della Roma. O almeno così starebbero pensando i fan. Il tutto è partito da alcuni like che lei esi sono scambiati su Instagram. Saranno solo L'articolo proviene da Novella 2000.

IsaeChia : #UominieDonne, Davide Donadei svela che effetto gli ha fatto rivedere Chiara Rabbi, poi ironizza sui like di Nicoló… - zazoomblog : Uomini e Donne Chiara Rabbi mostra sui social uno sfogo cutaneo: “Mi fa un male!” - #Uomini #Donne #Chiara #Rabbi… - zazoomblog : Gossip Girl: Chiara Rabbi nuova fiamma di Zaniolo? Piqué e Clara Chia non si nascondono. Elodie Allegri... -… - MaStep92__ : RT @cmdotcom: Gossip Girl: Chiara Rabbi nuova fiamma di #Zaniolo? #Piqué e Clara Chia non si nascondono. #Elodie, #Allegri... - cmdotcom : Gossip Girl: Chiara Rabbi nuova fiamma di #Zaniolo? #Piqué e Clara Chia non si nascondono. #Elodie, #Allegri... -