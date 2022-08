Che Dio ci Aiuti 7: quando inizia, novità attori e anticipazioni della serie tv di Rai 1 (Di domenica 28 agosto 2022) Che Dio ci Aiuti 7. Finalmente, dopo la lunga pausa, tornerà ancora una volta a far compagnia sullo schermo il pubblico di sempre la fiction Che Dio ci Aiuti. Ciak si gira: le riprese per la nuova stagione di Che Dio ci Aiuti Proprio in queste settimane, infatti, sono state girate le nuove puntate della fortunata serie che avrà come scenario sempre la città di Assisi. Questa settimana stagione promette bene si dall’inizio, e sarà contrassegnata da una serie di novità a dir poco rivoluzionarie, a partire dal cast. Molti saranno gli addii: i fans ad esempio dovranno salutare più di un protagonista a partire da Elena Sofia Ricci. L’addio di Elena Sofia Ricci L’attrice toscana, infatti, toglierà quasi definitivamente le vesti di suora per abbracciare nuovi progetti e sarà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 agosto 2022) Che Dio ci7. Finalmente, dopo la lunga pausa, tornerà ancora una volta a far compagnia sullo schermo il pubblico di sempre la fiction Che Dio ci. Ciak si gira: le riprese per la nuova stagione di Che Dio ciProprio in queste settimane, infatti, sono state girate le nuove puntatefortunatache avrà come scenario sempre la città di Assisi. Questa settimana stagione promette bene si dall’inizio, e sarà contrassegnata da unadia dir poco rivoluzionarie, a partire dal cast. Molti saranno gli addii: i fans ad esempio dovranno salutare più di un protagonista a partire da Elena Sofia Ricci. L’addio di Elena Sofia Ricci L’attrice toscana, infatti, toglierà quasi definitivamente le vesti di suora per abbracciare nuovi progetti e sarà ...

