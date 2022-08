anteprima24 : ** #Cetara, paura per #Incendio: il commento del sindaco Della Monica (VIDEO) ** - ottopagine : Costiera Amalfitana: paura per un incendio tra Cetara e Erchie #Cetara -

Virgilio

. Ancora un incendio in Costiera Amalfitana, fiamme nella vegetazione trae Erchie. In fumo i boschi. Ad alimentare il rogo la presenza del forte vento che ha condotto l'odore di bruciato fino ai centri abitati. Sul posto anche il sindaco diFortunato Della ......"Salute e Prevenzione in Tour Summer Edition" organizzata dal Comune die dal Lido... dati alla mano, ha fatto crollare le visite a causa delladel contagio. È per questo motivo che,... Costiera Amalfitana: paura per un incendio tra Cetara e Erchie Nuovo incendio sulla Costiera Amalfitana. Un incendio boschivo è divampato intorno a mezzogiorno sulle colline tra Maiori e Cetara ...Poco dopo le 13 di oggi un rogo è divampato al confine tra Maiori e Cetara, in località Collata, estendendosi rapidamente tra la macchia mediterranea. Immediatamente allertati tutti gli organi compete ...