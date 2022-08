“C’è un video…”. Ben Affleck e Jennifer Lopez, il filmato ‘venduto per denaro’. La rabbia della popstar (Di domenica 28 agosto 2022) Jennifer Lopez furiosa per un video rubato. La star ha fatto parlare recentemente per il ritorno di fiamma con Ben Affleck. I due si sono sposati e da settimane non si parla d’altro. La storia d’amore della cantante e dell’attore è una favola che sta vivendo un nuovo felice capitolo. I due attori si conobbero sul set di “Gigli”, era il 2002. La curiosità: il film è passato alla storia come uno dei peggiori mai realizzati e si aggiudicò numerosi premi ai Razzie Awards tra cui quello per la peggior coppia. Nel 2003 arriva la proposta di matrimonio, ma poco prima delle nozze, nel 2004, arriva la rottura. I due hanno avuto poi altre storie. Ben Affleck ha sposato Jennifer Garner dalla quale ha avuto tre figli, ma anche in questo caso la storia finisce. Diverse le relazioni di JLo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 agosto 2022)furiosa per un video rubato. La star ha fatto parlare recentemente per il ritorno di fiamma con Ben. I due si sono sposati e da settimane non si parla d’altro. La storia d’amorecantante e dell’attore è una favola che sta vivendo un nuovo felice capitolo. I due attori si conobbero sul set di “Gigli”, era il 2002. La curiosità: il film è passato alla storia come uno dei peggiori mai realizzati e si aggiudicò numerosi premi ai Razzie Awards tra cui quello per la peggior coppia. Nel 2003 arriva la proposta di matrimonio, ma poco prima delle nozze, nel 2004, arriva la rottura. I due hanno avuto poi altre storie. Benha sposatoGarner dalla quale ha avuto tre figli, ma anche in questo caso la storia finisce. Diverse le relazioni di JLo, ...

