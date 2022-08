CdS – “Depay vuole il Manchester United: no alla Real Sociedad” (Di domenica 28 agosto 2022) 2022-08-27 21:50:40 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: La Real Sociedad è alla caccia di rinforzi offensivi di nome e di qualità dopo la cessione di Alexander Isak al Newcastle. Dopo l’idea Edinson Cavani, idea nata già prima della partenza dell’attaccante svedese, nelle ultime ore ha preso quota anche la pista che può portare a Memphis Depay. “La Real Sociedad snobba Depay” In verità, tuttavia, come riportato da ‘Sport’, l’attaccante olandese non sembra avere alcuna intenzione di prendere in considerazione la proposta della società di San Sebastian, avendo obiettivi più alti in caso di addio alla maglia del Barcellona. L’ex attaccante del Lione non sembra infatti voler proseguire l’avventura nella ... Leggi su justcalcio (Di domenica 28 agosto 2022) 2022-08-27 21:50:40 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Lacaccia di rinforzi offensivi di nome e di qualità dopo la cessione di Alexander Isak al Newcastle. Dopo l’idea Edinson Cavani, idea nata già prima della partenza dell’attaccante svedese, nelle ultime ore ha preso quota anche la pista che può portare a Memphis. “Lasnobba” In verità, tuttavia, come riportato da ‘Sport’, l’attaccante olandese non sembra avere alcuna intenzione di prendere in considerazione la proposta della società di San Sebastian, avendo obiettivi più alti in caso di addiomaglia del Barcellona. L’ex attaccante del Lione non sembra infatti voler proseguire l’avventura nella ...

