Cavani, niente Valencia? La Real Sociedad propone l’Europa League: le ultime (Di domenica 28 agosto 2022) Il futuro di Edison Cavani è ancora tutto da capire, il Matador è conteso da due club della Liga, Valencia e Real Sociedad Il futuro di Edison Cavani è ancora tutto da capire, il Matador è conteso da due club della Liga, Valencia e Real Sociedad. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra ormai vicino l’accordo con la squadra di Gattuso ma nelle ultime si sono inseriti i baschi. Il Matador sta riflettendo anche sul fatto che con la Real Sociedad farebbe l’Europa League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Il futuro di Edisonè ancora tutto da capire, il Matador è conteso da due club della Liga,Il futuro di Edisonè ancora tutto da capire, il Matador è conteso da due club della Liga,. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra ormai vicino l’accordo con la squadra di Gattuso ma nellesi sono inseriti i baschi. Il Matador sta riflettendo anche sul fatto che con lafarebbe. L'articolo proviene da Calcio News 24.

