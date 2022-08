Cavani | le parole di Gattuso | «Penso che lo prenderemo»

(Di domenica 28 agosto 2022)parla del possibile arrivo dial Valencia: «che sarà un nostro giocatore, ha 35 anni, ma ha una mentalità incredibile» Intervistato in conferenza stampa,apre all’arrivo di Edinsonal Valencia. Di seguito le sue. «Sono ottimista di natura, stiamo parlando e abbiamo la possibilità di prenderlo.chesarà un nostro giocatore. Edinson ha 35 anni, ma ha una mentalità incredibile. Parliamo di un campione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

