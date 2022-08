Caso Pogba, minacce e tentativi di estorsione: c’entra il fratello (Di domenica 28 agosto 2022) Caso Pogba, il centrocampista della Juventus vittima di minacce e tentativi di estorsione: tutti i dettagli su quello che accade Franceinfo rivela che una indagine è stata aperta ad inizio agosto in Francia per tentativi di estorsione e minacce verso Pogba, perpetrati da una banda con a capo il fratello Mathias e alcuni vecchi amici d’infanzia. A rivelarlo sarebbe stato lo stesso centrocampistache avrebbe confessato agli investigatori dell’Ufficio centrale per la lotta alla criminalità organizzata di essere stato “intrappolato” in particolare da amici d’infanzia e da due uomini incappucciati armati di fucili d’assalto. La banda gli avrebbe chiesto 13 milioni di euro e da allora lo ha intimidito più volte, anche a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022), il centrocampista della Juventus vittima didi: tutti i dettagli su quello che accade Franceinfo rivela che una indagine è stata aperta ad inizio agosto in Francia perdiverso, perpetrati da una banda con a capo ilMathias e alcuni vecchi amici d’infanzia. A rivelarlo sarebbe stato lo stesso centrocampistache avrebbe confessato agli investigatori dell’Ufficio centrale per la lotta alla criminalità organizzata di essere stato “intrappolato” in particolare da amici d’infanzia e da due uomini incappucciati armati di fucili d’assalto. La banda gli avrebbe chiesto 13 milioni di euro e da allora lo ha intimidito più volte, anche a ...

CalcioNews24 : Ecco cosa sta succedendo a #Pogba ?? - lorenzoscassa : Questo giornalista spiega molto bene il caso Pogba. Inquietante è dire poco - trapzkillaa : @Popopo45547203 @Stefano__Willy @FrancisJUnder12 Ma io ho per caso detto che Pogba gioca tutto l'anno? Chiedo?? - account_BIS : RT @Gleison_Top: Non sarebbe il caso di tenere #Rovella prima che qualcuno rinchiuda #Pogba in un bunker antiatomico per salvarlo dai terro… - sportli26181512 : Pogba, il fratello Mathias minaccia Paul con un video: 'Farò rivelazioni choc': Dopo il video del fratello Mathias… -