Caserta | “C’è tanto da fare | atteggiamento giusto Mercato? Mi fido della società”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Le parole di Fabioal terminesfida di campionato che ha visto il Benevento ospitare il Frosinone. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Fabio Grosso. Questi i temi affrontati dal tecnicoStrega nel post partita. Partita – Avevo chiesto unpositivo e propositivo. Sappiamo quali lacune avevamo, ho cercato di parlare con i ragazzi. Il sistema di gioco lascia il tempo che trova, dipende come lo interpreti. Abbiamo giocato bene, abbiamo attaccato le seconde palle ma c’è ancorada lavorare, soprattutto in avanti perché sono sole due partite che giochiamo così. Siamo contenti perché arriva una vittoria importante contro una squadra che ...