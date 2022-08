Casarini | “Qui per fare qualcosa di importante Dobbiamo migliorare in fretta”

(Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (AV) – “Sono venuto qui perdidi bello, perché questa piazza merita e vuole crearedi. Non è facile e non lo sarà sicuramente, sarà un percorso che ci metterà a dura prova, ma vogliamo esserci, vogliamo metterci lì davanti e provare adi”. Così Federico, dopo il test vinto con il Solofra si presenta ufficialmente alla piazza. “Il post di Totò Fresta è stato molto bello, perché so quanto tiene a lui la gente qua – ammette – È uno stimolo in più, non posso deluderlo, si è esposto talmente tanto che non posso più deluderlo. Lo ringrazio ancora”. “Manca una settimana al via del campionato e ...

Tra i professionisti, in totale, ha collezionato 378 presenze, divise tra serie A, serie B e serie C, nelle quali ha messo a segno 14 gol e fornito 26 assist ai propri compagni di squadra L'U.S. Avell ...Innesto importante per il centrocampo dell'Avellino, club che ha annunciato l'arrivo del centrocampista centrale, classe 1989, Federico Casarini, calciatore nel ...