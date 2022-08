Caro energia, il presidente degli impianti di sci lombardi: “Situazione devastante, incremento di spesa maggiore di cinque volte” (Di domenica 28 agosto 2022) “La Situazione per quanto riguarda l’aspetto energetico si sta prospettando devastante. Le nostre proiezioni relative alla spesa elettrica per la prossima stagione ci prospettano un incremento di spesa cinque volte maggiore rispetto all’anno scorso. Questo significa che se l’anno scorso una stazione di media dimensione come la mia spendeva circa 450mila euro per la corrente elettrica, quest’anno la spesa si avvicinerà ai due milioni di euro. Questo vuol dire per noi dover incrementare in modo considerevole i nostri prezzi del prodotto”. Con queste parole Massimo Fossati, amministratore del comprensorio sciistico Piani di Bobbio-Valtorta e presidente dell’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) “Laper quanto riguarda l’aspetto energetico si sta prospettando. Le nostre proiezioni relative allaelettrica per la prossima stagione ci prospettano undirispetto all’anno scorso. Questo significa che se l’anno scorso una stazione di media dimensione come la mia spendeva circa 450mila euro per la corrente elettrica, quest’anno lasi avvicinerà ai due milioni di euro. Questo vuol dire per noi dover incrementare in modo considerevole i nostri prezzi del prodotto”. Con queste parole Massimo Fossati, amministratore del comprensorio sciistico Piani di Bobbio-Valtorta edell’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari della ...

