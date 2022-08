Caro energia, fonti governo: “Prematuri interventi immediati” (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Il governo monitora l’emergenza rincari, soprattutto sul fronte gas, e lavora pancia a terra. La linea telefonica tra il premier Mario Draghi, il sottosegretario Roberto Garofoli e i ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani – i due più impegnati sul provvedimento atteso a settembre – è bollente. Ma fonti di governo spiegano all’Adnkronos che “i tempi sono Prematuri per un intervento già settimana prossima” come chiesto a gran voce da più forze politiche, in pressing anche per via della campagna elettorale. “Sicuramente, probabilmente nella giornata di martedì, si terrà una riunione per fare il punto, ma è arduo pensare a un intervento già nei prossimi giorni, non ci sono i tempi tecnici ‘per far di conto'”, dice la stessa fonte, spiegando che bisogna attendere il gettito fiscale di agosto, capire a ... Leggi su italiasera (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Ilmonitora l’emergenza rincari, soprattutto sul fronte gas, e lavora pancia a terra. La linea telefonica tra il premier Mario Draghi, il sottosegretario Roberto Garofoli e i ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani – i due più impegnati sul provvedimento atteso a settembre – è bollente. Madispiegano all’Adnkronos che “i tempi sonoper un intervento già settimana prossima” come chiesto a gran voce da più forze politiche, in pressing anche per via della campagna elettorale. “Sicuramente, probabilmente nella giornata di martedì, si terrà una riunione per fare il punto, ma è arduo pensare a un intervento già nei prossimi giorni, non ci sono i tempi tecnici ‘per far di conto'”, dice la stessa fonte, spiegando che bisogna attendere il gettito fiscale di agosto, capire a ...

