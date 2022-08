Caro energia e bollette, Zaia: "Subito misure straordinarie, rischiamo tsunami" (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - La corsa dei prezzi, l'emergenza dei rincari di luce e gas "ci colpiscono in un momento difficile della nostra comunità, in particolar modo mettono famiglie e cittadini nelle condizioni di non rialzarsi più, soprattutto coloro, e sono tanti, che hanno già difficoltà a sbarcare il lunario. E' una tragedia per le imprese, dove ormai assistiamo a bollette aumentate del 400%, tanto da dare vita a fermi produttivi, come fossimo in una vera economia di guerra". Lo dice all'Adnkronos Luca Zaia, governatore del Veneto e volto di primo piano della Lega, nel giorno in cui, con gli altri presidenti di Regioni, il Carroccio lancia l'allarme sul dossier energia. "Non attuare una misura di aiuto a livello nazionale, si pensi al modello francese che sarà in vigore fino a dicembre 2022 - dice dunque Zaia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - La corsa dei prezzi, l'emergenza dei rincari di luce e gas "ci colpiscono in un momento difficile della nostra comunità, in particolar modo mettono famiglie e cittadini nelle condizioni di non rialzarsi più, soprattutto coloro, e sono tanti, che hanno già difficoltà a sbarcare il lunario. E' una tragedia per le imprese, dove ormai assistiamo aaumentate del 400%, tanto da dare vita a fermi produttivi, come fossimo in una vera economia di guerra". Lo dice all'Adnkronos Luca, governatore del Veneto e volto di primo piano della Lega, nel giorno in cui, con gli altri presidenti di Regioni, il Carroccio lancia l'allarme sul dossier. "Non attuare una misura di aiuto a livello nazionale, si pensi al modello francese che sarà in vigore fino a dicembre 2022 - dice dunque...

