Caro energia | come è andato il biglietto da 9 euro in Germania | un tedesco su 5 ha sostituito l’auto col treno – Pregi e difetti della misura

(Di domenica 28 agosto 2022) Il cancelliereOlaf Scholz lo ha definito “una delle migliori idee che abbiamo avuto”. Per tre mesi laha sperimentato il 9--Ticket, unmensile a 9per poter viaggiare sulle reti di trasporto pubblico regionali e locali. Unapensata per aiutare le famiglie tedesche ad affrontare la crisi energetica ed economica innescata dall’invasione russa dell’Ucraina, puntando al contempo a incentivare l’utilizzo di treni e bus al posto del. Con la fine di agosto, però, i tre mesi di prova sono terminati: il governo ora si interroga suproseguire in questa direzione. Da un lato ci sono i costi dell’iniziativa – circa 3,7 miliardi totali, di cui 2,5 dalle casse federali – e le lacune emerse nelle infrastrutture ...

petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - MatteoRichetti : Ecco cosa va fatto per risolvere il caro-energia. Da 2 giorni chiediamo ai partiti di sospendere la campagna eletto… - elenabonetti : Oggi a @SkyTG24 abbiamo parlato delle nostre proposte su caro energia, caro bollette, sostegno al reddito, lavoro f… - Anto74745879 : RT @MediasetTgcom24: Caro energia, Conte: 'Da Draghi sei mesi di no e rinvii' #elezioni #Conte #Meloni #Salvini #Berlusconi #Letta #Pd #M5… - fabyo40 : RT @LaNotiziaTweet: I prezzi del gas salgono senza sosta e l'Unione Europea si riunisce d'urgenza. Pure Supermario si arrende al caro energ… -

È a favore anche del razionamento dell''Bene abbassare i gradi negli ambienti di lavoro e nelle case. Se sarà necessario dovremo anche fare altri sacrifici per affrontare autunno e inverno. ......governi la triangolazione con i due Ministri dell'Economia (azionista) e della Transizione ()... Il gas piùche importiamo è quello liquido dagli USA. Si tratta di un prezzo, chiamato Henry ...«Siamo in piena emergenza, il rincaro dell'energia è uno tsunami peggio della pandemia che rischia di travolgere famiglie e imprese. Il governo deve agire subito, non si ..."Sono sei mesi che abbiamo presentato proposte concrete su bollette e carovita. Da Draghi abbiamo ricevuto solo dei no e dei rinvii: ora il conto lo pagano imprese e cittadini". Lo afferma il leader M ...