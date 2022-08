Caro energia, Calenda: “Salvini ci è arrivato, troviamo intesa” (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – “Meno male. Almeno uno c’è arrivato. Dopo quattro giorni di insulti ma c’è arrivato. Chiamatelo armistizio o time out. È la stessa cosa. Vediamoci domani e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro: Enrico Letta, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte”. Così Carlo Calenda su twitter commenta le parole di Matteo Salvini che oggi chiede alla politica di dare mandato pieno a Draghi per dare soldi alle imprese che producono energia e chiedere in cambio che mettano un tetto al prezzo delle bollette, come ha fatto la Francia di Macron. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – “Meno male. Almeno uno c’è. Dopo quattro giorni di insulti ma c’è. Chiamatelo armistizio o time out. È la stessa cosa. Vediamoci domani e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro: Enrico Letta, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte”. Così Carlosu twitter commenta le parole di Matteoche oggi chiede alla politica di dare mandato pieno a Draghi per dare soldi alle imprese che produconoe chiedere in cambio che mettano un tetto al prezzo delle bollette, come ha fatto la Francia di Macron. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - Agenzia_Ansa : Due hotel di Rimini contro il caro energia: 'Aria condizionata a pagamento' #ANSA - MatteoRichetti : Ecco cosa va fatto per risolvere il caro-energia. Da 2 giorni chiediamo ai partiti di sospendere la campagna eletto… - Lukenji : @GiuliaCortese1 Chiunque andrá al governo se la dovrà vedere con problemi enormi e per primo il caro energia.n Nes… - SimonaNocerino_ : Salvini chiede ai partiti di dare pieno mandato a Draghi per trattare sul caro energia. Non gli viene in mente che… -