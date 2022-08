Caro bollette | Salvini rilancia una tregua tra i partiti per discutere di energia Calenda | «Vediamoci domani»

Leggi su open.online

(Di domenica 28 agosto 2022) Istanno rispondendo alla richiesta di “time out” dalla campagna elettorale avanzata da Carlo. Il leader di Azione era tornato ieri, 27 agosto, a ribadire la necessità di «un confronto tra isu come intervenire sulle», a fronte della crisi energetica che rischia di far entrare l’economia italiana «rapidissimamente in recessione». Appello in parte raccolto dalla Lega, che però puntualizza: «Non c’è bisogno di fermare la campagna elettorale come dice, perché ha capito che ha già perso». Matteo, in conferenza stampa a Corigliano Rossano, prosegue aggiungendo: «La Lega chiede alla politica, uniamoci, oggi,dopo, di mattina, pomeriggio, notte. Esiste la tecnologia, le call, io propongo ai miei ...