Caro bollette | Letta | “Le iniziative del Governo siano tempestive”

ROMA – "L'emergenza bollette è la principale priorità ora. Abbiamo presentato proposte, come hanno fatto gli altri partiti. Le iniziative che prenderà il Governo Draghi siano le più determinate e tempestive sia a livello nazionale che a livello europeo. Troveranno il nostro sostegno". E' quanto ha scritto su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.

