Caro bollette, i leader cercano un’intesa con il governo Draghi. Meloni: “Blocco navale dal 25 settembre contro gli sbarchi”. Letta: “Fa propaganda sulla pelle delle persone”. Salvini: “Facciamo il ponte sullo Stretto” (Di domenica 28 agosto 2022) Calenda sul possibile armistizio sul luce e gas: «Era ora». M5s: «Sì al confronto». Il segretario della Lega propone di fare come Macron, mettendo un tetto massimo al 4% per gli aumenti delle bollette. Di Maio: «La destra sfascia conti brucerà i risparmi degli italiani». Renzi contro il segretario dem: «Non ne azzecca più una» Leggi su lastampa (Di domenica 28 agosto 2022) Calenda sul possibile armistizio sul luce e gas: «Era ora». M5s: «Sì al confronto». Il segretario della Lega propone di fare come Macron, mettendo un tetto massimo al 4% per gli aumenti. Di Maio: «La destra sfascia conti brucerà i risparmi degli italiani». Renziil segretario dem: «Non ne azzecca più una»

lucianonobili : Cos’è la politica senza credibilità? Perché serve un #TerzoPolo della serietà? Perché gli altri ci prendono in giro… - EnricoLetta : Lunedì abbiamo presentato 5 proposte concrete contro il #caroenergia, tra cui il disaccoppiamento tra fonti fossili… - Antonio_Tajani : L’Europa blocchi il Ttf,il mercato virtuale del gas di Amsterdam e imponga un prezzo alla Russia con la decisione… - PaolaBarbero9 : RT @lucianonobili: “Diamo pieno mandato a #Draghi per risolvere” dice Salvini che, fra #flattax e altre amenità, si è accorto del drammatic… - 11041960 : RT @EmilianaCarifi: capisci a me! Se Parlamentari e Senatori percepissero stipendi da operai, gli interventi sul caro bollette sarebbero im… -