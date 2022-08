Carlo Cottarelli | Tassazione straordinaria degli extraprofitti | così fermiamo il caro bollette

(Di domenica 28 agosto 2022) La misura dovrebbe riguardare le imprese energetiche, anche quelle che producono rinnovabili. "Il governo può agire per decreto, ma i partiti devono essere tutti d'accordo". Il futuro? "Le rinnovabili. Sul nucleare rifarei un referendum"

Parte ufficialmente la campagna elettorale in città. Alla Festa dell'Unità, dopo il segretario del Pd dialogo tra l'economista - capolista al Senatoe il sindaco Beppe Sala... Matteo Salvini, Giulia Bongiorno, Alessandro Morelli, Antonella Faggi Forza Italia: Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli, Alberto Barachini, Stefania Craxi Partito democratico:, Simona ...La misura dovrebbe riguardare le imprese energetiche, anche quelle che producono rinnovabili. "Il governo può agire per decreto, ma i partiti devono ...Parte ufficialmente la campagna elettorale in città. Alla Festa dell'Unità, dopo il segretario del Pd dialogo tra l'economista-capolista ...