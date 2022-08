Carlo Calenda, il grande bluff: l’autocelebrazione come sintomo di incompetenza politica (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago – Carlo Calenda ha da qualche anno assunto una notorietà mediatica molto simile a quelle dei vincitori dei reality show, assediati da gossip e stampa più per le proprie abitudini di vita che per le proprie qualità umane, professionali o, in questo caso, politiche. Il leader di Azione ha prontamente dimostrato il suo amore per il circo mediatico italiano, pronto a criticarne le modalità ed i difetti, restando però ben lontano dal distaccarsene. A furia di intrattenersi ed autocelebrarsi dinanzi alle telecamere, sulle pagine dei giornali e sui social network, provando a evidenziare le proprie capacità e scelte coerenti – a suo dire ben diverse dal resto del panorama istituzionale italiano – è finito intrappolato in un labirinto di frasi fatte, promesse impossibili da mantenere e alleanze a cui sarebbe stato impossibile rinunciare. Perché ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago –ha da qualche anno assunto una notorietà mediatica molto simile a quelle dei vincitori dei reality show, assediati da gossip e stampa più per le proprie abitudini di vita che per le proprie qualità umane, professionali o, in questo caso, politiche. Il leader di Azione ha prontamente dimostrato il suo amore per il circo mediatico italiano, pronto a criticarne le modalità ed i difetti, restando però ben lontano dal distaccarsene. A furia di intrattenersi ed autocelebrarsi dinanzi alle telecamere, sulle pagine dei giornali e sui social network, provando a evidenziare le proprie capacità e scelte coerenti – a suo dire ben diverse dal resto del panorama istituzionale italiano – è finito intrappolato in un labirinto di frasi fatte, promesse impossibili da mantenere e alleanze a cui sarebbe stato impossibile rinunciare. Perché ...

