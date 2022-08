Calendario Mondiali volley 2022 oggi | orari partite 28 agosto | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 28 agosto 2022) Terza giornata ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile, terza giornata di incontri dedicati alla fase a gironi. Dopo che tutti i gironi hanno dato il via ai loro incontri, si ripartecon levalide per i Gironi B, C e D. Tante potenziali protagoniste in campo, a partire dall’attesissima sfida tra Brasile e Giappone, probabile scontro per il primo posto nel Girone B. Lo stesso di potrà dire per Francia-Slovenia, già decisiva per la leadership del raggruppamento D. In scenaanche Polonia e Stati Uniti, rispettivamente contro Messico e Bulgaria. Negli altri due incontri di giornata si scontreranno prima le nazionali di Cuba e Qatar e poi di Germania e Camerun. Di seguito ilcompleto di28, terza giornata dei Campionati del ...