susydigennaro : RT @napolimagazine: FIGC - L'ex capo procuratore Pecoraro: 'Cori anti Napoli a La Spezia? Intervenga il sindaco' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - L'ex capo procuratore Pecoraro: 'Cori anti Napoli a La Spezia? Intervenga il sindaco' - sportface2016 : L'ex capo della Procura #Figc #Pecoraro attacca: 'Ho saputo di cori razzisti contro #Napoli a La #Spezia, servono p… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - L'ex capo procuratore Pecoraro: 'Cori anti Napoli a La Spezia? Intervenga il sindaco' - apetrazzuolo : FIGC - L'ex capo procuratore Pecoraro: 'Cori anti Napoli a La Spezia? Intervenga il sindaco' -

Agenzia ANSA

"Vanno presi provvedimenti di altra natura - aggiunge- Oltre alla solita solidarietà delle istituzioni che si manifesta in queste circostanze, propongo che non solo siano irrogate sanzioni ...2022 - 2023 Serie C Squadra in casa Gubbio Squadra avversaria Pietralunghese PIETRALUNGHESE: ... Piergentili, Mariotti, Capannelli, Consigli GUBBIO: Meneghetti, Portanova, Redolfi,, ... Calcio:Pecoraro, cori anti Napoli a La Spezia,interventa sindaco - Calcio Lo ha detto l’ex capo della Procura Figc dal 2016 al 2019, Giuseppe Pecoraro, sui cori contro Napoli sentiti al Picco di La Spezia nella sfida tra i liguri e il Sassuolo: “Vanno presi provvedimenti di ..."Apprendo con dispiacere che anche al 'Picco' di La Spezia durante la partita con il Sassuolo sono stati ascoltati cori razzisti contro Napoli e i napoletani. L'accaduto è ancor più grave perché nella ...