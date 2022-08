Calciomercato, un altro club di Premier League mette nel mirino Gnonto (Di domenica 28 agosto 2022) Dove giocherà Wilfried Gnonto nella prossima stagione? E’ ancora presto per dirlo, ma difficilmente resterà allo Zurigo. Dopo essersi messo in mostra con la Nazionale italiana, numerosi club hanno messo gli occhi su di lui. La squadra che sembrava più vicina al suo acquisto era il Leeds United, tuttavia non è stato trovato l’accordo economico con il club elvetico (offerti 4 milioni di sterline di fronte ai 7 richiesti). Secondo quanto raccolto dal sito Football Insider, anche il Bournemouth si sarebbe fatto avanti per assicurarsi le prestazioni del classe 2003. Non a caso, Richard Hughes, direttore tecnico della squadra, era sugli spalti in Scozia la scorsa settimana per il match tra Hearts e Zurigo, così da seguire da vicino la prova di Gnonto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Dove giocherà Wilfriednella prossima stagione? E’ ancora presto per dirlo, ma difficilmente resterà allo Zurigo. Dopo essersi messo in mostra con la Nazionale italiana, numerosihanno messo gli occhi su di lui. La squadra che sembrava più vicina al suo acquisto era il Leeds United, tuttavia non è stato trovato l’accordo economico con ilelvetico (offerti 4 milioni di sterline di fronte ai 7 richiesti). Secondo quanto raccolto dal sito Football Insider, anche il Bournemouth si sarebbe fatto avanti per assicurarsi le prestazioni del classe 2003. Non a caso, Richard Hughes, direttore tecnico della squadra, era sugli spalti in Scozia la scorsa settimana per il match tra Hearts e Zurigo, così da seguire da vicino la prova di. SportFace.

DiMarzio : #Calciomercato I Il @BfcOfficialPage vuole #Balerdi dell'@OM_Officiel. Altro 'no' all'@elespanyol per #Orsolini - lucabianchin7 : Il Bordeaux per Jean #Onana non concede il prestito. Il #Milan deve decidere se acquistarlo a titolo definitivo opp… - sportface2016 : Calciomercato, un altro club di #PremierLeague mette nel mirino #Gnonto - Gaetano52171594 : @ServadeiDanilo @AlfredoPedulla Pienamente d'accordo da tifoso del Napoli,cr7 distruggerebbe tt il lavoro di acquis… - LucianoQuaranta : RT @NapoliSoccerNET: Voi che auspicate l'arrivo di #CR7 avete idea di cosa possa significare ciò nelle dinamiche di una squadra pensata per… -