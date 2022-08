Calciomercato Spezia: sempre più vicino l’arrivo di Ampadu (Di domenica 28 agosto 2022) Calciomercato Spezia, accordo in dirittura di arrivo con il Chelsea per il prestito di Ethan Ampadu, che tornerebbe volentieri in Italia Lo Spezia è vicinissimo a trovare l’accordo con il Chelsea per Ampadu. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano i liguri sono molto vicini alla firma del calciatore ex Venezia. Intanto anche il calciatore avrebbe detto di sì sia al ritorno in Italia che all’offerta della squadra ligure. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022), accordo in dirittura di arrivo con il Chelsea per il prestito di Ethan, che tornerebbe volentieri in Italia Loè vicinissimo a trovare l’accordo con il Chelsea per. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano i liguri sono molto vicini alla firma del calciatore ex Venezia. Intanto anche il calciatore avrebbe detto di sì sia al ritorno in Italia che all’offerta della squadra ligure. L'articolo proviene da Calcio News 24.

