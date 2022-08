Calciomercato Napoli, Ounas in uscita: tre club di Serie A su di lui! (Di domenica 28 agosto 2022) Il mercato del Napoli entra nel vivo più che mai, dopo gli arrivi di Raspadori, Simeone e Ndombele si parla addirittura di un possibile arrivo di Cristiano Ronaldo. Giuntoli, però, sta lavorando anche sulle varie uscite, in particolare su Adam Ounas. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’esterno d’attacco classe ’96 piace a Monza, Sampdoria e Torino, club che sono tornati a informarsi sulla possibilità di ingaggiarlo nelle ultime ore. Ounas Mercato Napoli L’ex Crotone non è riuscito a ritagliarsi abbastanza spazio nelle ultime stagioni, la qualità del calciatore è sotto gli occhi di tutti, forse in una squadra di metà classifica potrebbe esprimersi al meglio e far valere tutto il suo potenziale. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, il tempo stringe, ma la storia ci ... Leggi su rompipallone (Di domenica 28 agosto 2022) Il mercato delentra nel vivo più che mai, dopo gli arrivi di Raspadori, Simeone e Ndombele si parla addirittura di un possibile arrivo di Cristiano Ronaldo. Giuntoli, però, sta lavorando anche sulle varie uscite, in particolare su Adam. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’esterno d’attacco classe ’96 piace a Monza, Sampdoria e Torino,che sono tornati a informarsi sulla possibilità di ingaggiarlo nelle ultime ore.MercatoL’ex Crotone non è riuscito a ritagliarsi abbastanza spazio nelle ultime stagioni, la qualità del calciatore è sotto gli occhi di tutti, forse in una squadra di metà classifica potrebbe esprimersi al meglio e far valere tutto il suo potenziale. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, il tempo stringe, ma la storia ci ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, #Osimhen parte solo dai 100 milioni in su. Mendes spinge per #Ronaldo in azz… - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - mirkocalemme : #Ronaldo al #Napoli: #Mendes è ottimista e spinge per #Osimhen al #ManUtd. L'offerta, da cui dipende tutta l'opera… - NapoletanoFier1 : RT @mirkocalemme: #Ronaldo al #Napoli: #Mendes è ottimista e spinge per #Osimhen al #ManUtd. L'offerta, da cui dipende tutta l'operazione,… - LucianoQuaranta : RT @Nunzio_G: Come dice sempre @SpudFNVPN la smentita è l’inizio della trattativa.. Sarà così anche questa volta? #Napoli #Calciomercato… -