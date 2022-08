Calciomercato Napoli: le ultime su Cristiano Ronaldo (Di domenica 28 agosto 2022) In queste ultime giornate di mercato si sta facendo sempre più viva l’idea del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo a Napoli. Il portoghese, infatti, ha scelto di rompere definitivamente con il Manchester United e potrebbe sbarcare in azzurro se andasse in porto il progetto d’intesa che coinvolge anche Victor Osimhen. Al momento, secondo quanto dichiarato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 28 agosto 2022) In questegiornate di mercato si sta facendo sempre più viva l’idea del possibile arrivo di. Il portoghese, infatti, ha scelto di rompere definitivamente con il Manchester United e potrebbe sbarcare in azzurro se andasse in porto il progetto d’intesa che coinvolge anche Victor Osimhen. Al momento, secondo quanto dichiarato L'articolo

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, #Osimhen parte solo dai 100 milioni in su. Mendes spinge per #Ronaldo in azz… - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, il messaggio dell'agente di #Osimhen sulla situazione #CristianoRonaldo - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: #Fiorentina-#Napoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv #FiorentinaNapoli - surfasport : ???? 6 NOVITA’ DI #CALCIOMERCATO ?? ?? Malick #Thiaw passerà dallo #Schalke04 al #Milan ?? ?? Flavius #Daniliuc passerà d… -