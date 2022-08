Calciomercato Milan – Di Marzio: “Di Gesù passa al Fiorenzuola” (Di domenica 28 agosto 2022) Enrico Di Gesù lascia il Milan in questo Calciomercato estivo. Il centrocampista, classe 2002, si trasferisce in Serie C al Fiorenzuola Leggi su pianetamilan (Di domenica 28 agosto 2022) Enrico Dilascia ilin questoestivo. Il centrocampista, classe 2002, si trasferisce in Serie C al

DiMarzio : . @ChelseaFC, bloccato l'addio di #Chalobah: le ultime sulle difese di #Milan e #Inter - DiMarzio : #Calciomercato I @acmilan, #Fofana-@ChelseaFC potrebbe sbloccare #Chalobah. E il passaggio di #Paquetà al @WestHam… - DiMarzio : #Calciomercato | @acspezia, si lavora per l’acquisto a titolo definitivo di #Onana dal @girondins - Luxgraph : Milan, tutto fatto per Thiaw: in arrivo per visite e firma - Giacomobacci2 : RT @DiMarzio: .@acmilan, fatta per la cessione a titolo definitivo del classe 2002 Enrico Di Gesù: tutto sul centrocampista in arrivo al #F… -