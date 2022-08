Calciomercato Juventus, spunta un nuovo nome per il centrocampo (Di domenica 28 agosto 2022) Da diverse settimane, la Juventus sta seguendo con grande attenzione Leandro Paredes per regalare un nuovo centrocampista di qualità a Massimiliano Allegri. Tuttavia, però, la trattativa con il Psg non sembra sbloccarsi. Il club francese, infatti, sta prendendo tempo e i bianconeri a quanto pare non vogliono più aspettare. Douglas Luiz Juventus Aston Villa Proprio per questo motivo, negli ultimi minuti Sky Sport ha segnalato che la dirigenza della Juventus sta valutando un nuovo nome per il centrocampo. L’ultima idea porterebbe a Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998 dell’Aston Villa. Vedremo, dunque, come si muoverà la Juventus in questi ultimi giorni di mercato. Nicola Morisco Leggi su rompipallone (Di domenica 28 agosto 2022) Da diverse settimane, lasta seguendo con grande attenzione Leandro Paredes per regalare uncentrocampista di qualità a Massimiliano Allegri. Tuttavia, però, la trattativa con il Psg non sembra sbloccarsi. Il club francese, infatti, sta prendendo tempo e i bianconeri a quanto pare non vogliono più aspettare. Douglas LuizAston Villa Proprio per questo motivo, negli ultimi minuti Sky Sport ha segnalato che la dirigenza dellasta valutando unper il. L’ultima idea porterebbe a Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998 dell’Aston Villa. Vedremo, dunque, come si muoverà lain questi ultimi giorni di mercato. Nicola Morisco

