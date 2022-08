Calciomercato com – Sassuolomania | aspettando Traorè | serve davvero un altro colpo? Laurienté? | Serie A

(Di domenica 28 agosto 2022) 2022-08-28 11:20:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com: Al Picco di La Spezia finalmente un buon Sassuolo. Dionisi ha sistemato già qualcosa dopo il difficile periodo di assestamento dovuto alle partenze di Scamacca prima e Raspadori poi. Si è vista una squadra con un gioco più continuo e fluido, ed è stato un crescendo, al contrario della partita precedente con il Lecce. Bene soprattutto Matheus Henrique da mezzala. Sembra infatti che Dionisi abbia capito una cosa: Thorstvedt, il nuovo acquisto norvegese, mezzala con Frattesi per il momento genera problemi. Non è tanto o solo una questione di equilibrio. È che poi manca un certo tipo di qualità. Ecco perché diventa fondamentale la coesistenza del doppio play (Lopez-Henrique) per garantire al Sassuolo il palleggio di cui necessità, pena l’anonimato in ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, #Osimhen parte solo dai 100 milioni in su. Mendes spinge per #Ronaldo in azz… - DiMarzio : #Calciomercato I @acmilan, #Fofana-@ChelseaFC potrebbe sbloccare #Chalobah. E il passaggio di #Paquetà al @WestHam… - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - sportli26181512 : Romamania: Mourinho e la botta di 'Esculapio' con la Juve. La stoccata ad Abraham con il fiato del Gallo sul collo:… - cmdotcom : #Roma mania: #Mourinho e la botta di 'Esculapio' con la #Juve. La stoccata ad #Abraham con il fiato del Gallo… -

Commenta per primo Il Napoli sta dicendo addio a Fabian Ruiz . Il centrocampista domani sarà a Parigi per svolgere le visite mediche e poi firmare i contratti con il PSG . Il Napoli incasserà 20 ...1 Il Monza ha da tempo trovato l'accordo per portare in Brianza Nicolò Rovella , ma la Juventus ha per ora stoppato le trattative anche per capire chi, fra i centrocampisti in uscita, alla fine possa ... Milan, è Thiaw il rinforzo in difesa: domani a Milano, poi visite e firma Eccolo lì lo Special One. Lasciamo stare la botta di Esculapio con la quale la Roma ha portato via un punto immeritato dallo Stadium. E tralasciamo il modo in cui arrivata, pur coccolando quella gioca ...