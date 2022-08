Calciomercato Cagliari, Liverani attende Falco: le ultime sull’affare (Di domenica 28 agosto 2022) Calciomercato Cagliari: i rossoblù sono vicini all’acquisto di Filippo Falco dalla Stella Rossa Il mercato del Cagliari non si è chiuso dopo l’arrivo di Antonio Barreca. I rossobù, infatti, hanno messo nel mirino da diverso tempo un giocatore, richiesto anche dal tecnico Fabio Liverani, che ora può arrivare in Sardegna. Gli isolani infatti – scrive questa mattina l’edizione de L’Unione Sarda – starebbero aspettando l’arrivo di Filippo Falco, trequartista della Stella Rossa classe ’92. Il giocatore, dopo aver svolto le visite mediche previste tra oggi e domani, sarà pronto a firmare un triennale col Cagliari. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022): i rossoblù sono vicini all’acquisto di Filippodalla Stella Rossa Il mercato delnon si è chiuso dopo l’arrivo di Antonio Barreca. I rossobù, infatti, hanno messo nel mirino da diverso tempo un giocatore, richiesto anche dal tecnico Fabio, che ora può arrivare in Sardegna. Gli isolani infatti – scrive questa mattina l’edizione de L’Unione Sarda – starebbero aspettando l’arrivo di Filippo, trequartista della Stella Rossa classe ’92. Il giocatore, dopo aver svolto le visite mediche previste tra oggi e domani, sarà pronto a firmare un triennale col. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

