Calciomercato Cagliari: in arrivo Falco dalla Stella Rossa (Di domenica 28 agosto 2022) Calciomercato Cagliari, innesto di qualità per Liverani: in arrivo dalla Stella Rossa l'ex leccese Filippo Falco Nuovo innesto per il Cagliari di Fabio Liverani. È in arrivo dalla Serbia, dove ha da poco risolto il contratto con la Stella Rossa di Belgrado, l'ex attaccante del Lecce Filippo Falco. Il classe '92, secondo La Nuova Sardegna, sarà in città tra domani e martedì, e firmerà un contratto triennale con il club di Giulini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

