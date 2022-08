Calcio | Liverpool su Bellingham | accordo con il Dortmund per gennaio

(Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. - (Adnkronos) - Ilè già al lavoro per un colpo di mercato per. Secondo Football Insider, infatti, gli inglesi avrebbero già unverbale con il Borussiaper Jude, 19enne di talento inglese: possibile possa concretizzarsi nella finestra di mercato invernale.

Inter_1908___ : RT @Gazzetta_it: Coppe europee, ecco i calendari: il 6 settembre Psg-Juve e Salisburgo-Milan. Poi Napoli-Liverpool e Inter-Bayern #UCL http… - Yuro_23 : RT @sportface2016: Dall'Inghilterra: #Liverpool, c'è accordo verbale con #Bellingham per gennaio - sportface2016 : Dall'Inghilterra: #Liverpool, c'è accordo verbale con #Bellingham per gennaio - LifeIsAMatterO1 : @MarcoGiordano6 vai a farti i pippotti con Liverpool Bournemouth 9-0 perche quelli si che e’ calcio da grandi squadre - Ciuitre : @MarcoGiordano6 Certo, perché il 9-0 del Liverpool o la difesa che ieri ha marcato (???) Haaland sono calcio? -

... sintonizzandosi sui canali Sky. In alternativa si potrà vedere la partita della Premier ...ha già la sensazione di dover fare qualcosa di più per raggiungere il livello del City o del,......Liga Professional e nei due incontri nella Serie A brasiliana Domenica 28 agosto troviamo il... Kyiv - Dnipro - 1 16:00 URUGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURAM. - Maldonado 0 - 0 (*) ...Roma, 28 ago. – (Adnkronos) – Il Liverpool è già al lavoro per un colpo di mercato per gennaio. Secondo Football Insider, infatti, gli inglesi avrebbero già un accordo verbale con il Borussia Dortmund ...Mario Balotelli e Vincenzo Montella, tensione in campo: si aggiunge un altro nome alla lunga lista di allenatori che nel curriculum hanno almeno una lite o un'incomprensione con SuperMario.