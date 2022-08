Calcio | Belotti | ' la Roma squadra in crescita e ambiziosa | ne sono rimasto affascinato'

(Di domenica 28 agosto 2022), 28 ago. - (Adnkronos) - "Le ambizioni e ladellasotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile: a questo punto della mia carriera voglio continuare a migliorarmi, giorno dopo giorno, efelice di poterlo fare con questa nuova maglia". Queste le prime parole di Andreada giocatore della. Il 28enne bergamasco, che vestirà la maglia numero 11, ha firmato con il club giallorosso un contratto annuale con opzione di rinnovo per le due stagioni successive al verificarsi di alcune condizioni sportive. "Adesso non vedo l'ora di sentire l'inno allo stadio, davanti ai nostri tifosi", aggiunge

Con l'acquisto di Belotti, la Roma ha un attacco da oltre cinquecento gol: da Abraham a Belotti, chi è il miglior attaccante giallorosso.