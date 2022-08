(Di domenica 28 agosto 2022) Con l'insolita coppia in vetta composta da Bayern Monaco e Union Berlino,oggi in campo la. Nessun match di cartello ma...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Bundesliga Al termine del #primotempo ancora 0-0 tra #Colonia e #Stoccarda. #live - sportli26181512 : Bundesliga LIVE due gare oggi: alle 15:30 Colonia-Stoccarda, alle 17:30 Brema-Francoforte: Con l'insolita coppia in… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga… - SSportNetwork : #SaturdayFever #PremierLeague L'#Arsenal batte 2-1 in rimonta il #Fulham e resta al comando a punteggio pieno:… - SSportNetwork : #SaturdayFever #PremierLeague All'intervallo ancora 0-0 tra #Arsenal e #Fulham; #Bundesliga Al termine del… -

Calciomercato.com

Hannover - Furth 2 - 1 (*) Kaiserslautern - Magdeburg 4 - 4 (*) Kiel - Sandhausen 1 - 0 (*) GERMANIAColonia - Stoccarda 15:30 Brema - Francoforte 17:30 GRECIA SUPER LEAGUE ...Commenta per primo Con l'insolita coppia in vetta composta da Bayern Monaco e Union Berlino , torna oggi in campo la. Nessun match di cartello ma tanto spettacolo promettono Colonia - Stoccarda e Werder Brema - Eintracht Francoforte . La prima sarà di scena alle 15:30. I padroni di casa vogliono ... Bundesliga LIVE: Brema-Francoforte 2-1, torna al gol Gotze. Colonia-Stoccarda finisce 0-0 | Estero In der letzten Partie des vierten Bundesliga-Spieltages stehen sich Werder Bremen und Eintracht Frankfurt gegenüber. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.Der 1. FC Köln ist zu Hause trotz Überzahl gegen den VfB Stuttgart nicht über ein 0:0 hinaus gekommen. Gäste-Trainer Pellegrino Matarazzo musste auf die Tribüne.