Bundesliga 2022 2023 | super Eintracht a Brema | pari senza reti tra Colonia e Stoccarda

(Di domenica 28 agosto 2022) Dopo una sconfitta all’esordio e due successivi pareggi, l’Francoforte ha trovato la prima vittoria inalla quarta giornata. Successo dei ragazzi di Glasner al Weserstadion, per 3-4, a discapito di un Werderdeluso dopo la straordinaria impresa a Dortmund. Gol di Gotze a 2? dall’inizio della partita, con la coppia Jung-Bittencourt a firmare il sorpasso momentaneo dei padroni di casa tra 14? e 17; Kolo Muanu e Lindstrom, però, sono andati in gol entro il 39? e hanno definito il tris dell’per il 2-3 durato sino a fine primo tempo. Seconda frazione favorevole alla squadra di Francoforte, la quale ha trovato il poker letale grazie alla realizzazione di Sow al 48: 2-4. Buono soltanto per le statistiche, invece, il rigore vincente di Fullkrug, esattamente al 91?, per il definitivo 3-4. ...

Dopo aver perso Martin Hinteregger, l'Eintracht Francoforte non si accontenta di Jerome Onguene e ...La squadra di Francoforte espugna il campo del Werder per 4-3 raggiungendolo in classifica BREMA (Germania) - Si conclude la 4ª giornata della Bundesliga con la prima vittoria stagionale dell' Eintrac ...